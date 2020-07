Badische Zeitung

In der Diskussion um die Seenotrettung zeigen sich die alten Muster

Kommentar von Sebastian Kaiser

Freiburg (ots)

(...) Nun haben die EU-Innenminister am Dienstag über das Thema Seenotrettung gesprochen. Und wieder zeigen sich die altbekannten Muster. Nach wie vor ist nur eine Handvoll Staaten dazu bereit, Ländern wie Italien und Malta unter die Arme zu greifen. Mit der viel zitierten Wertegemeinschaft ist es bei einigen europäischen Partnern jedenfalls nicht weit her. Wer auf ein substanzielles Entgegenkommen aus Warschau oder Budapest wartet, ist ähnlich verlassen, wie die Flüchtlinge an Bord der Ocean Viking. Nur dass es bei denjenigen, die sich über das Mittelmeer nach Europa wagen, ums nackte Überleben geht. Unwürdig seien die Zustände, sagt Horst Seehofer. Recht hat er. Nur ist auch das nichts Neues. http://mehr.bz/ycz8 (BZ-Plus)

