Badische Zeitung

Andreas Scheuer sollte kleinlaut sein - und sich entschuldigen

Kommentar von Christian Rath

Freiburg (ots)

(...) Der CSU-Minister will den Lapsus seines Hauses nutzen, um gleich noch einige Verschärfungen für Raser rückgängig zu machen, die der Bundesrat im Frühjahr durchgesetzt hatte. Das ist nicht nur ganz schlechter Stil, es ist auch in der Sache verfehlt. (...) Wer mit 71 statt 50 Stundenkilometern durch den Ort braust, ist ein Gefährder. Erst recht gilt das für Leute, die in der Tempo-30-Zone so viel zu schnell unterwegs sind. Vor wenigen Wochen hatte der Bundesgerichtshof lebenslange Haft gegen todbringende Raser zugelassen. Und nun soll eine einmonatige Nachdenkpause für gefährliche Autofahrer völlig unverhältnismäßig sein? Minister Scheuer sollte sich auch in der Sache gut überlegen, auf welche Seite er sich hier schlägt. http://mehr.bz/evdqn7e (BZ-Plus)

Pressekontakt:

Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell