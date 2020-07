Badische Zeitung

Die Kritik an Sigmar Gabriel ist heuchlerisch

Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots)

Ein freundliches Wort über Clemens Tönnies genügt derzeit, um einen Sturm der Entrüstung zu entfachen. Sigmar Gabriel erlebt das gerade - und ja, damit tut man dem früheren SPD-Vorsitzenden Unrecht. Denn natürlich lässt sich leicht moralische Quarantäne einfordern für einen Milliardär, in dessen Betrieben es auch wegen mieser Arbeits- und Wohnbedingungen der Mitarbeiter zum Corona-Massenausbruch kommen konnte. Aber wer jetzt so tut, als dürfe niemand mehr Tönnies auch nur nahekommen, muss schon ein großer Heuchler sein. Lange galt Tönnies als Unternehmer-Held. Gabriel immerhin legte sich als Minister öffentlich mit dem Fleischmogul an. Läge Gabriel als Privatier auf der faulen Haut, wäre das vielen Zeitgenossen auch nicht recht. http://mehr.bz/tzc7x (BZ-Plus)

