Zukunft ohne AKW: Solidarität ist gefragt

Tagesspiegel von Chefredakteur Thomas Fricker

Freiburg (ots)

Mit dem Wörtchen "historisch" wird oft Schindluder getrieben. Im Zusammenhang mit dem Ende des Atomkraftwerks Fessenheim ist es aber angemessen. An diesem Montagabend geht eine Ära zu Ende. Mehr als vier Jahrzehnte lang hat die Bevölkerung in Südbaden in Reichweite eines Reaktors gelebt, der aufgrund seiner Lage im Erdbebengebiet, seiner Bauweise und einer pannenanfälligen, teilweise unzureichenden Technik ein Sicherheitsrisiko erster Güte war. Nun ist es damit - vorbehaltlich des geordneten Rückbaus und einer sicheren Lagerung der Brennelemente - vorbei. Es darf gefeiert werden! http://mehr.bz/bof8580

