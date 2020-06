Badische Zeitung

Kalbitz' Rückkehr macht den Streit in der AfD vollends zum Desaster

Kommentar von Katja Bauer

Freiburg (ots)

(...) Der Kampf in der AfD geht also weiter, und für [Parteichef Jörg] Meuthen wird es eng. Das gilt auch, obwohl die Entscheidung des Gerichts sich nur mit der Frage beschäftigte, ob Kalbitz' Rechte als Mitglied bis zur Entscheidung in der Hauptsache gewahrt sind. Die Frage, ob er Mitglied in der Neonaziorganisation "Heimattreue Deutsche Jugend" war und das verschwiegen hat, ist nicht beantwortet. Für die AfD wird der Streit nun vollends zum Desaster. Denen, die sich elegant eines Rechtsextremisten entledigen wollten, der ihnen gefährlich zu werden drohte, aber erneut vor einer Abgrenzung zum Rechtsextremismus zurückscheuten, fallen nun Formalien auf die Füße. Die Rache der "Flügel"-Leute wird nicht lang auf sich warten lassen. http://mehr.bz/7d9 (BZ-Plus)

