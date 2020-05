Badische Zeitung

Corona-Krisenmanagement: Eine Debatte ist kein Schreiduell

Leitartikel von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots)

Deutschland auf dem Weg in die Diktatur, wie es bei Protesten und in digitalen Echokammern immer öfter zu hören und zu lesen ist - das unterstellt den Regierenden düstere Absichten. Glaubt aber ernsthaft jemand, dass die politische Klasse in diesem Land plötzlich eine autoritäre Herrschaft errichten will? Wenn sich die Kanzlerin in der Corona-Krise mit den Länderchefs abstimmt, dann repräsentieren diese bunte Koalitionen aus CDU, CSU, SPD, Grünen, Linkspartei, FDP und Freien Wählern. Wer errichtet da alles eine Diktatur - und gegen wen? http://www.mehr.bz/khs126l

