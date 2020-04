Badische Zeitung

Maskentragen: Gelebte Solidarität

Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots)

Hätte es noch eines Beweises bedurft für die Geduld der Menschen mit dem Corona-Krisenmanagement hierzulande, die nun augenfällig gewordene Bereitschaft zum Maskentragen hätte ihn erbracht. Trotz anhaltender Zweifel an der Schutzfunktion teilweise improvisierter Mund- und Nase-Abdeckungen überwiegt erkennbar der Gedanke, das man gelassen auf sich nimmt, was zur Eindämmung der Pandemie auch nur indirekt beitragen könnte. Der Wille, andere zu schützen, wird so zu gelebter Solidarität und schützt im Idealfall am Ende alle. Zu wünschen wäre es. http://www.mehr.bz/khs98p

Pressekontakt:

Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell