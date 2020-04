Badische Zeitung

Kanzlerin und die Lockerungen: Bremsklotz Merkel

Kommentar von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots)

Der politische Betrieb in Berlin, das ist unverkennbar, kehrt zu alten Mustern zurück. (...) Zwei Lager zeichnen sich ab: die Drängler und die Bremser. Angela Merkel ist dabei in die Rolle der Ober-Bremserin geschlüpft, alles geht ihr beim Öffnen nach dem Shutdown etwas zu schnell, zu forsch. Weil bei vielen der Leidensdruck und die Ungeduld wachsen, dürfte das auf Dauer keine populäre Position sein. Aber die Kanzlerin hat in der ersten Phase der Krise Vertrauen zurückgewonnen, das politische Kapital setzt sie jetzt ein. Das fällt ihr leichter als anderen, (...) einer Wahl muss sie sich nicht mehr stellen. Die Drängler können fortan jeden Öffnungsschritt als Zugeständnis Merkels verbuchen. Überziehen aber dürfen auch sie nicht - ein harter Rückfall, eine zweite Welle könnte ihnen angelastet werden. http://www.mehr.bz/khs95p

