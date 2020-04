Badische Zeitung

Corona-Krise: Durchhalten ist angesagt

Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots)

Galt der Corona-Stillstand manchen zunächst als insgeheim willkommenes Mittel zur Entschleunigung des hektischen Alltags, wächst inzwischen das Verlangen nach Normalität, gedeiht oft schierer Frust. Ganz abgesehen davon, dass die immensen wirtschaftlichen Schäden Millionen von Menschen zusätzliche Sorgen bereiten. Lohnt all dies, um die Verbreitung eines Virus nicht einmal aufzuhalten, sondern "nur" zu verlangsamen? Ja, so bescheiden dieses Ziel klingt, so wichtig und notwendig ist es, da haben die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten wohl recht. http://www.mehr.bz/khs78pp

