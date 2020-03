Badische Zeitung

Triumph und Tragik der Gourmet-Orden-Vergabe

Kommentar von Stefan Hupka

Freiburg (ots)

(...) Vom Sport unterscheidet sich die Branche freilich in einem: Dort geht es in der Regel um messbare Leistung. Hier geht es um - Geschmack. Und über den lässt sich streiten. Deshalb werfen sich Gewinner erfahrungsgemäß stolz in die Brust, Verlierer dagegen schieben es gern auf die Ignoranz der Schiedsrichter. Die lassen sich nicht in die Karten blicken. Aber sie machen erneut eines klar, schon aus Selbsterhaltungsgründen: Ein Abo auf ihren Verdienstorden kann es nicht geben. Und das ist gut so. http://mehr.bz/6uj (BZ-Plus)

