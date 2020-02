Badische Zeitung

Händewaschen ist angesagt

Kommentar zum Coronavirus von Katharina Meyer

(...) Man werde verhältnismäßig reagieren, sagte Gesundheitsminister Spahn am Montag. Doch was das heißt, ist alles andere als klar. Wäre es verhältnismäßig, auch in Deutschland ganze Orte unter Quarantäne zu stellen? Die Grenzen in Europa sollen jedenfalls vorerst offen bleiben. Kommt das Virus hierher, bleibt jedem nur, was das Ministerium schon per Anzeige empfiehlt: Hände waschen, in die Armbeuge husten. Und Menschenansammlungen meiden. Auch wenn das hilflos klingen mag, ist es doch der beste Infektionsschutz. http://mehr.bz/mxqw (BZ-Plus)

