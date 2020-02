Badische Zeitung

200 Seiten für mehr Kinderschutz

Kommentar von Franz Schmider

Freiburg (ots)

(...) Zwei Aufgabenfelder werden erkennbar: Zum einen müssen die Akteure in Verwaltung, Schulen, Polizei und Justiz zu einem neuen Verständnis dessen kommen, was Verantwortung bedeutet. Kernaufgaben staatlichen Handelns ist der Schutz jener, die schutzlos sind. Das bedeutet, nicht primär für die eigene Dienststelle zu denken. Zugleich ist der Gesetzgeber in der Pflicht, anhand der Liste die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, dass diese Arbeit erledigt werden kann. Der Bericht ist für keine Schublade verfasst, er gehört in die Praxis umgesetzt, und zwar unverzüglich. http://mehr.bz/7amk (BZ-Plus)

