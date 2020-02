Badische Zeitung

Einbruch beim Daimler-Gewinn: Kratzer am Stern

Kommentar von Bernd Kramer

Freiburg (ots)

Kaum ein anderes Markenzeichen wird so stark mit dem wirtschaftlichen Erfolg der Bundesrepublik verbunden wie der Mercedes-Stern. Dieser hat jetzt einige Kratzer abkommen. (...) Der Beginn des Niedergangs eines erfolgsverwöhnten Unternehmens? Oder sogar Sinnbild für eine sich anbahnende Strukturkrise der deutschen Industrie? Gemach, gemach. An fehlender Nachfrage für die Fahrzeuge des Unternehmens liegt die schlechte Ertragsentwicklung jedenfalls nicht. Alle Sparten verzeichnen ein Umsatzplus. Was den Stuttgartern die Bilanz verhagelt, sind zum einen Altlasten. (...) Zum anderen hat Daimler ein Kostenproblem. (...) All dies ist jedoch kein Todesurteil. (...) Deutsche Industrieunternehmen sind Meister darin, auf globale Veränderungen zu reagieren. Das haben sie in diversen Krisen in den vergangenen Jahrzehnten bewiesen. (...) Wenn es Daimler schafft, jene Qualität, mit der das Unternehmen berühmt geworden ist, auch im Zeitalter neuer Antriebe zu wahren, kann der bekannte Stern auch in Zukunft glänzen. http://mehr.bz/khs35k

