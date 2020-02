Badische Zeitung

Die CDU zwischen Links und Rechts: Erst Eiertanz, dann Absturz?

Leitartikel von Thomas Fricker

Freiburg (ots)

Die CDU scheint selbst in Teilen anfällig geworden zu sein für populistische Versuchungen. Je mehr die eigene Wählerbasis erodiert, umso begehrlicher wird darauf geschielt, was sich da am rechten Rand sammelt. Weil man aber zugleich riskiert, in der Mitte zu verlieren, was ein Schwenk nach Rechts eventuell brächte, bugsiert sich die Union selbst in die Zwickmühle. Helfen in dieser Lage könnten allenfalls klarer Kurs und überzeugende Führung. Beides ist Annegret Kramp-Karrenbauer bisher schuldig geblieben. http://mehr.bz/khs32p

