Badische Zeitung

Illegale Grenzübertritte: Teuer erkauft

Kommentar von Sebastian Kaiser

Freiburg (ots)

Tatsächlich schaffen es insgesamt weit weniger Menschen in die EU als früher - dies macht sich nun auch an den hiesigen Grenzen bemerkbar. Ein Grund zur Entwarnung ist das nicht. Denn diese Zahlen sind teuer erkauft. Beispielsweise mit umstrittenen Deals der Europäischen Union mit der libyschen Küstenwache, die mitunter brutal gegen Flüchtlinge vorgeht. Oder mit Tausenden Menschen, die unter erbärmlichen Umständen in griechischen Lagern festsitzen. An den Grundproblemen hat sich nichts geändert. Noch immer ist die EU weit von einem effektiven Schutz ihrer Außengrenzen entfernt. Noch immer streiten die europäischen Staaten über einen gerechten Mechanismus zur Verteilung von Flüchtlingen. http://mehr.bz/khs24p

