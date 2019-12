Badische Zeitung

Badische Zeitung: Starke Indizien gegen Russland

Kommentar von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots)

(...) Sollte sich der Verdacht eines Attentats im Staatsauftrag - egal, ob aus Moskau oder vom starken Mann Tschetscheniens, Ramsan Kadyrow - erhärten, kann es nicht bei zwei ausgewiesenen Diplomaten bleiben. Dann müsste wie nach dem Giftanschlag auf Sergej Skripal in Großbritannien die gesamte EU ein energisches Signal setzen. Was Auftragsmorde in Europa angeht, wäre der russische Staat Wiederholungstäter. Deutschland, wo oft zu Recht die Notwendigkeit des Dialogs betont wird, sollte dann keine falschen Rücksichten nehmen. Von Sanktionen bis zum Stopp des Pipelineprojekts Nord Stream 2 gibt es starke Instrumente, Putin klarzumachen: Deutschland ist keine Spielwiese für brutale Vergeltungsaktionen. http://mehr.bz/iyf (BZ Plus)

