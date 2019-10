Badische Zeitung

Badische Zeitung: Was jetzt zählt, ist gute Sachpolitik Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots)

Höcke steht innerhalb der AfD für eine nationalistisch-völkische Weltanschauung. Wenn er, wie noch am Wahlabend, vom Ende der erstarrten Parteien-Demokratie raunt und den Siegeszug einer "neuen vitalen Demokratie" preist, weiß jeder, der es wissen will, dass in dieser "Demokratie" nur noch eine Partei zu bestimmen hätte: eine, die vorgibt zu wissen, was ein vermeintlich homogenes Volk angeblich ohnehin will, weshalb dessen Wille zwingend zu vollstrecken sei. Soweit waren wir in der Geschichte schon einmal. Dass das Wissen darum viele Wähler offenbar nicht abgeschreckt, sondern im Gegenteil erst an die Urne gebracht hat, ist das Erschreckende hinter dem positiven Befund einer gestiegenen Wahlbeteiligung. http://mehr.bz/9eu

