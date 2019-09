Badische Zeitung

Badische Zeitung: Waffenembargo für Riad: Nur ein erster Schritt / Kommentar von Dietmar Ostermann

Nichts, was Deutschland an Kriegsgerät produziert, hätte einen solchen Angriff (in Saudi-Arabien) abwehren können. Und Waffenexporte würden die nun dringend nötige Deeskalation gewiss nicht befördern. Der einzige Effekt wäre hierzulande eingetreten: Ein von der Union erzwungenes Ende des Exportstopps hätte die SPD weiter Richtung Koalitionsbruch getrieben. Die Kanzlerin hat ihre Truppen denn auch schnell eingenordet. Bleibt die Frage, ob Berlin es bei dem verlängerten Rüstungsembargo für Riad belässt, ob man nicht diplomatisch viel aktiver werden müsste, um die neue Kriegsgefahr am Golf zu bannen. http://mehr.bz/khs218s

