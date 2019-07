Badische Zeitung

Badische Zeitung: Keine Zeit zum Ausruhen Kommentar von Franz Schmider

Freiburg (ots)

"Ein wenig war das Thema Ozonbelastung der Luft in den vergangenen Jahren aus dem Blickfeld geraten - durchaus zu Recht, andere Umweltprobleme wurden drängender. Und beim Ozon stimmte die Tendenz. Aber dass der Weg in die richtige Richtung führt, heißt eben nicht, bereits am Ziel zu sein. ... Dass seit drei Jahren die Ozonwerte wieder steigen liegt auch daran, dass die Sommer sich verändert haben. Das verlangt nach neuen Antworten." http://mehr.bz/h26q

