(...) Von einer "Quittung für seine Kritik an Höcke" sprach tagesschau.de, von einer "schweren Schlappe" Meuthens "im Machtkampf mit Höcke" die Online-Ausgabe der Welt. Dabei stand Björn Höcke, der Thüringer Rechtsaußen und Flügel-Frontmann, in der Ortenau gar nicht zur Debatte. Es war vielmehr die Auseinandersetzung mit Stefan Räpple, dem Kehler AfD-Mann, welche die Wahl bestimmte. (...) In seinen Augen allzu krude Rechtsaußen will Meuthen loswerden, den ideologisch glatteren Höcke aber nur kritisieren. Die Nicht-Wahl in Offenburg zu einer Niederlage in einem Machtkampf mit dem Thüringer zu erklären, zielt deshalb am Geschehen vorbei. (...) http://mehr.bz/tdrhe (BZ Plus)

