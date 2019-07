Badische Zeitung

Badische Zeitung: Gewalt von Jugendlichen ist kein Grund, das Strafrecht zu verschärfen

Kommentar von Christian Rath

Freiburg (ots)

(...) Wenn 12-Jährige Straftaten begehen, brauchen sie nicht Strafrecht, sondern Erziehung. Wer Kinder ins Gefängnis steckt, bringt sie erst recht mit dem kriminellen Milieu in Kontakt. Selbst Rainer Wendt lehnt Haftstrafen für 12-Jährige ab. Auch für strafmündige 14- bis 18-Jährige gilt in Deutschland der Vorrang der Erziehung. Wenn es irgendwie vertretbar ist, werden Gefängnisstrafen vermieden. Stattdessen müssen sie Sozialstunden leisten oder den Umgang mit ihren Aggressionen lernen. (...) http://mehr.bz/2y36 (BZ Plus)

