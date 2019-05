Badische Zeitung

Badische Zeitung: Trumps Drohung an den Iran: Die Sphinx der Weltbühne / Kommentar von Frank Herrmann

Die verbale Spirale erinnert an das Tauziehen mit Nordkorea, der Nuklearmacht, der Trump mit Feuer drohte, um ein Ende ihres Atomprogramms zu erzwingen. Was folgte, müsste die Iran-Hardliner zum Nachdenken bringen. Eben noch als "kleiner Raketenmann" verhöhnt, ließ sich Kim Jong-un als weiser Staatsmann feiern, weil er sich mit Trump traf. An der Sache änderte es nichts, von nuklearer Abrüstung bleibt Pjöngjang weit entfernt. Viel Lärm um wenig - bislang jedenfalls. http://mehr.bz/kh117

