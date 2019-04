Badische Zeitung

Badische Zeitung: Es gibt noch viel Potenzial

Kommentar zur Fahrradfreundlichkeit deutscher Städte von Frank Zimmermann

Freiburg (ots)

[...] Was die Kommunen an Anstrengungen unternehmen, reicht angesichts der wachsenden Zahl und Bedeutung von Fahrrädern nicht aus. Klar, Verkehrsplaner müssen in Städten alle Verkehrsteilnehmer im Blick haben, aber die Entwicklung muss dennoch mehr hin zum Verzicht auf das Auto gehen. Gefragt sind kreativere Mobilitätsangebote, mehr Sicherheit und, was in historischen Städten baulich eine Herausforderung ist, eine noch bessere Infrastruktur für Radfahrer. http://mehr.bz/pgujctw (BZ Plus)

