Badische Zeitung: Weggedrückte Risiken Kommentar von Wulf Rüskamp

Die Baukosten von Stuttgart 21 sind eine Art Fortsetzungsroman, der erst endet, wenn Züge durch den neuen Hauptbahnhof und über die ICE-Strecke nach Ulm rollen. Wann das sein wird - auch das weiß heute niemand genau. All das steht in argem Widerspruch zu jener prahlerischen Behauptung eines früheren Bahnvorstandsmitglieds, dies sei das "bestgeplante" Projekt überhaupt. Stattdessen müssen wir erfahren, dass eine angeblich beste Planung selbst in fortgeschrittenem Stadium nicht vor Unwägbarkeiten geschützt ist. http://mehr.bz/uo107

