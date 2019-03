Badische Zeitung

Das Smartphone vereinfacht unseren Alltag. Doch der Umgang damit ist für viele auch eine Herausforderung: Weil das Smartphone Zeit und Aufmerksamkeit raubt, Kinder und Jugendliche im Griff hat, gar den Familienfrieden stört. Welche Regeln sind sinnvoll? Worauf sollten Handy-Nutzer achten, wenn es um Datenschutz oder um die Gesundheit geht? Was sind die Tricks der Spiele-Branche? In einer 13-teiligen Serie "Mein Smartphone und ich" widmet sich die Badische Zeitung dem geliebten, aber auch umstrittenen Alltagsbegleiter. (BZ Plus) http://mehr.bz/bof8442

