Badische Zeitung: Die Grenzen der Trickserei Kommentar von Ronny Gert Bürckoldt

Freiburg (ots)

"Im Kampf gegen Dieselfahrverbote beweisen Politiker und Beamte deutscher Städte, wie trickreich sie sind. In München wurden clever verteilt übers Stadtgebiet zusätzliche Messstationen für Stickoxide und andere ungesunde Luftbestandteile aufgebaut - nicht etwa, um alle schwerbelasteten Gegenden zu identifizieren. München begründet vielmehr mit dem Durchschnittswert aller Stationen, warum es dort kein einziges Fahrverbot brauche - nicht mal punktuell. Doch dem kreativen Umgang mit dem mathematischen Mittel dürfte bald der Europäische Gerichtshof Grenzen setzen. Die Gutachterin dort hält jede einzelne Station, an der Grenzwerte überschritten werden, für ein ernstes Problem. So gerechnet könnte jede neue Station ausgeweitete Fahrverbote begründen." http://mehr.bz/qms399

