Badische Zeitung: Geplante Porto-Erhöhung: Nicht überzeugend / Kommentar von Thorsten Knuf

Die Leistungen der Deutschen Post sind nicht so gut, dass ein Preissprung überzeugend zu begründen wäre. Etliche Verbraucher sind bereits jetzt frustriert. Viele Briefe sind zu lange unterwegs, Briefkästen werden zu selten geleert. Und es gibt auch konkurrierende Anbieter, die beschriebenes Papier in Briefumschlägen von einem Ort zum anderen transportieren. Die Post aber führt in diesem Geschäftsfeld ein Rückzugsgefecht - und testet, wie leidensfähig ihre Kunden noch sind. http://mehr.bz/khs36s

