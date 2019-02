Badische Zeitung

Badische Zeitung: Neue Strukturen im Erzbistum: Es wird der Kirche guttun / Kommentar von Sebastian Kaiser

Die katholische Kirche befindet sich deutschlandweit in einem Schrumpfprozess. Das ist nichts Neues. Es verwundert auch nicht, dass das Erzbistum Freiburg nun die Konsequenzen zieht. Überraschend ist die Geschwindigkeit, mit der sich dieser Prozess vollzieht. Um die 40 Großpfarreien werden es ab 2030 in der Erzdiözese wohl sein. Mit der Volkskirche von früher - in der nahezu in jedem katholischen Dorf ein Pfarrer zu finden war - wird die Kirche des 21. Jahrhunderts kaum noch etwas zu tun haben. Laien und Ehrenamtliche werden die Lücken füllen müssen. Und dieser Wandel ist noch aus einem anderen Grund überfällig. Wer die Ergebnisse der Missbrauchsstudie ernst nimmt, der kann nicht ignorieren, dass für das Ausmaß der Verbrechen und ihre Vertuschung genau jene Strukturen und Hierarchien mitverantwortlich waren, von denen sich die Kirche nun verabschiedet. http://mehr.bz/khs33s

