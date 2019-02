Badische Zeitung

Badische Zeitung: Trump und der Kongress: Am Rande der Erpressung / Kommentar von Frank Herrmann

Eine derart polemische Rede zur Lage der Nation hat in der jüngeren Geschichte der USA vor Donald Trump noch kein US-Präsident gehalten. Was er unter der beschworenen Einheit des Landes versteht, hat er mit Worten deutlich gemacht, die an Erpressung grenzen. Der Kongress, warnt er, werde keine Gesetze mehr verabschieden können, sollte die Opposition ihn, Trump, unter die Lupe nehme. Es ist ein Satz, aus dem Unsicherheit, Angst, aber auch der Wechsel in den Wahlkampfmodus spricht. http://mehr.bz/khs32k

