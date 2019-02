Badische Zeitung

Badische Zeitung: Aus für den INF-Vertrag: Europas neue Unsicherheit / Kommentar von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots)

Die Raketen können Europa treffen, nicht aber die USA. Und das in einer Zeit, in der niemand weiß, ob die USA unter Donald Trump den Verbündeten dann im Ernstfall noch beistehen. Und auch die Osteuropäer werden sich fragen, ob etwa Deutschland ihnen im Konfliktfall noch helfen wird, wenn Berlin im Radius russischer Atomraketen liegt. Es ist diese doppelte Unsicherheit, die das Ende des INF-Regimes für Europa so dramatisch macht. http://mehr.bz/khs28s

Pressekontakt:

Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell