Badische Zeitung: Beiträge zur Pflegeversicherung: Gutes Geld für gute Pflege / Kommentar von Bernhard Walker

Freiburg (ots) - Gute Pflege steht und fällt mit den Menschen, die pflegen. Es muss also gelingen, dass der Alten- und Krankenpflegeberuf für mehr Menschen attraktiv wird. Natürlich brauchen die Pflegekassen dann mehr Geld. Wie sollte es anders sein, zumal im Zuge des demografischen Wandels mehr Menschen pflegebedürftig werden? Offensichtlich akzeptieren die Bürger hier steigende Kosten. Der Pflegebeitrag ist zum Jahresanfang deutlich um 0,5 Prozentpunkte vom Bruttolohn gestiegen, ohne dass sich jemand aufgeregt hätte. Gute Pflege braucht viele qualifizierte Leute und beträchtliche Finanzmittel: So wenig überraschend diese alte Einsicht ist, so schwer ist es leider, sie in puncto Personal und Personalzufriedenheit zu verwirklichen. http://mehr.bz/khs14s

