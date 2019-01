Badische Zeitung: Die Lehren aus dem Datenklau: Die wachsende Verwundbarkeit / Leitartikel von Thomas Steiner

Freiburg (ots) - So war der Angriff von "_0rbit" vor allem eins: ein Warnschuss für die Internet-Nutzer. Seine Absicht war wohl, für Verunsicherung zu sorgen. Unter Politikern generell, vielleicht besonders unter solchen, die Migranten offen gegenüberstehen. Das würde auch erklären, warum Flüchtlingsfreund Til Schweiger und Ähnlichdenkende unter den Betroffenen sind. Aber viel erreicht hat der Hacker nicht. Schon gar nicht im Vergleich zu dem, was etwa an Cyberangriffen im großen Stil im US-Wahlkampf 2017 gelaufen ist. Auch die Demokratie ist ja verwundbarer geworden durch die Digitalisierung. http://mehr.bz/khs7l

