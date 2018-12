Badische Zeitung: Dieselgipfel: Nur ein Spätprogramm / Kommentar von Christopher Ziedler

Freiburg (ots) - Für Privatautos gibt es ohnehin keinen Lösungsansatz, der einen massenhaften Einbau von Katalysatoren noch im Jahr 2019 garantiert und weitgehende Fahrverbote im Jahr darauf verhindert. Die Autobauer Daimler und VW wollen zwar den Einbau bezahlen, wenn es so weit ist - selbst machen sie jedoch keinen Druck in dieser Hinsicht. So drängt sich der Verdacht auf, dass manche Städte und die dort lebenden Dieselfahrer für eine gewisse Zeit abgeschrieben werden, bis die langfristig wirkenden Maßnahmen zur Schadstoffreduzierung greifen. Genau diese ein, zwei Jahre früher hätte Berlin handeln müssen. http://mehr.bz/khs280g

Pressekontakt:

Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell