Badische Zeitung: Junge Alternative: Auch in der Mutterpartei / Kommentar von Thomas Steiner

Freiburg (ots) - Wenn jetzt die AfD vorgibt, sie sei bestürzt, was da vorgeht, tut sie das, weil sie unter Druck steht: Sie will nicht, wie Teile der JA, vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Ob eine Trennung von dem Verband das verhindern würde, steht aber dahin. Denn auch in der Mutterpartei ist zu hören, was in der JA an Rechtsextremem zu hören ist. http://mehr.bz/khs274g

Pressekontakt:

Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell