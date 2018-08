Badische Zeitung: Die EU und die Zeitumstellung: Juncker als Populist / Kommentar von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots) - Wirklich demokratisch ist es allerdings nicht, wenn Brüssel sich einem Votum unterwirft, das unverbindlich sein sollte und an dem sich weniger als ein Prozent der EU-Bürger beteiligt haben, meist Deutsche. In einer aktuell laufenden EU-Umfrage kann man ankreuzen, ob es EU-weit eine garantierte Mindestrente und gleichen Lohn für gleiche Arbeit geben sollte. Falls Millionen Menschen dafür sind, sagt Juncker dann auch: Die Leute wollen das, wir machen das? Was kommt danach? Wollen wir auch über Grundrechte abstimmen? Mehr Bürgernähe ist gut, ein Europa der Online-Referenden wäre es nicht. http://mehr.bz/khs202g

