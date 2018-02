Freiburg (ots) - In Ost-Ghuta verhindern radikale Rebellen seit Monaten, dass Frauen und Kinder die Enklave verlassen und sich in Sicherheit bringen können. Zur Einschüchterung der Zivilbevölkerung ist ihnen jedes Mittel recht, angefangen von Scharfschützen, über Landminen und Granatenbeschuss bis hin zu Prügel, demütigenden Leibesvisitationen und sexueller Gewalt. Und so wächst in diesem blutigen Wirrwarr der Verdacht, dass Wladimir Putin seinen militärischen Einfluss überschätzt und ihm das syrische Drama über den Kopf zu wachsen droht. Denn keine der anderen Kriegsparteien will noch etwas von einem politischen Prozess wissen. Alle rüsten sich, den Kampf nun bis zum bitteren Ende auf dem Schlachtfeld austragen - ein Vielfrontenkrieg, der nur noch mörderischer, bestialischer und aussichtsloser werden wird. http://mehr.bz/khs50l

