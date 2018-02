Freiburg (ots) - Wachsamkeit bleibt daher geboten. Die Türkei führt in Syrien Krieg gegen Kurden, die im Kampf gegen die IS-Terroristen Verbündete des Westens sind. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan verwandelt das Land mehr und mehr in eine Diktatur. Allein am Freitag wurden sechs türkische Journalisten zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Gefahr ist real, dass die Freude über Yücels Freilassung und die Sehnsucht nach besseren Beziehungen zu einem wichtigen Nato-Partner hierzulande den Blick trüben für die Verhältnisse in der Türkei und Erdogans Ziele. Das aber wäre fatal. http://mehr.bz/khs40e

