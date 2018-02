Freiburg (ots) - Am Dienstag musste Umweltministerin Hendricks in Brüssel den Versuch unternehmen, Zwangsmaßnahmen der EU gegen die Bundesrepublik zu verhindern. Da waren die Messergebnisse ein gewichtiges Argument, zeigen sie doch, dass Deutschland auf dem richtigen Weg ist. Ähnliches gilt, wenn es am 22. Februar vor dem Bundesverwaltungsgericht darum geht, Fahrverbote abzuwehren. Erklärtermaßen will die Bundesregierung solche Eingriffe unbedingt verhindern. Aus den Messungen lässt sich folgern, dass es auch ohne Fahrverbote geht. Wenn dem so wäre, umso besser. Schließlich sind Fahrverbote ein mögliches Mittel, kein Selbstzweck. Entscheidend ist das Ziel: Atmen darf kein Gesundheitsrisiko sein. http://mehr.bz/khs27g

