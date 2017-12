Freiburg (ots) - Mit einer begeisternden Rede hat Grünen-Bundeschef Cem Özdemir beim Landesparteitag noch einmal gezeigt, warum er der beliebteste Bundespolitiker seiner Partei ist. Der 51-Jährige ist telegen, beredt, kann inhaltliche Botschaften setzen. Es spräche daher viel dafür, ihm den Weg an die Spitze der Grünen im Bundestag zu ebnen, wo die kleinste Fraktion eine starke Stimme gut gebrauchen kann. Doch daraus dürfte nichts werden. Das liegt an grünen Proporzen, aber auch an Özdemirs Nähe zu Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann. Aber die Debatte belegt eine Schwäche der Kretschmann-Grünen: Ein Nachfolger für den populären Landesvater ist weit und breit nicht in Sicht - wird aber irgendwann gefunden werden müssen. http://mehr.bz/bof8245

