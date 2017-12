INSIGHT Health erhält Recht: Alte Klagen gegen INSIGHT Health endgültig abgewiesen

Waldems-Esch (ots) - Der langewährende Rechtsstreit zwischen dem Informationsdienstleister für die pharmazeutische Industrie INSIGHT Health und dem Mitbewerber IMS / QuintilesIMS / IQVIA ist seit Ende November endgültig ad Acta gelegt. Das 17 Jahre andauernde Verfahren endete mit einem Erfolg für INSIGHT Health.

Schon kurz nach der Gründung der Firma INSIGHT Health begann die juristische Auseinandersetzung mit dem Wettbewerber. Man warf INSIGHT Health vor, eine regionale Datenstruktur widerrechtlich zu verwenden. Entsprechende Klagen wurden nun vom Oberlandesgericht Frankfurt endgültig abgewiesen. Revisionen sind nicht zugelassen, das Verfahren ist beendet.

"Wir haben nie daran gezweifelt, dass diese Entscheidung fallen wird", erklärte Geschäftsführerin Petra Exner. "Dennoch hat uns die Auseinandersetzung viel Nerven gekostet!" Auch INSIGHT Health-Gründer Roland Lederer ist zufrieden: "Die Intensität, mit der man uns aus dem Markt zu drängen versuchte, zeigt ganz deutlich wie leistungsfähig wir sind. Und zweifellos profitieren unsere Kunden und der Markt von uns, denn nicht zuletzt brachen wir das Monopol auf!"

Der Rechtsstreit zog sich durch viele Instanzen. Er beschäftigte nicht nur den Europäischen Gerichtshof in Straßburg, sondern auch den Bundesgerichtshof.

INSIGHT Health ist einer der führenden Informationsdienstleister im Gesundheitsmarkt mit Sitz in Waldems-Esch und Niederlassungen in Berlin, Wien und Baar. Das Unternehmen bietet aufgrund seiner umfassenden Branchenkenntnisse ein breites Portfolio datenbasierter Dienste zur Markt- und Versorgungsforschung an. Das Plus der INSIGHT Health GmbH & Co. KG liegt in der schnellen und transparenten Bereitstellung von Daten unter Beachtung der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie in der Ausarbeitung individueller Lösungen für die pharmazeutische Industrie, Krankenversicherungen, Ärzteverbände, Apothekenvereinigungen, wissenschaftliche Institute, Behörden, Politik und andere Entscheider im Gesundheitsmarkt.

Weitere Informationen: www.insight-health.de.

Pressekontakt:

Miles Meier

Unternehmenskommunikation

Tel.: +49 6126 955-434

Fax: +49 6126 955-20

MMeier@insight-health.de

Original-Content von: Insight Health, übermittelt durch news aktuell