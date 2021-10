Acer Computer GmbH

next@acer: Neue Monitore und ein 4K-Projektor für noch besseres Home-Entertainment

Der Acer L811 ist ein Ultra-Kurz-Distanz-Projektor mit HDR-10-kompatibler 4K-Auflösung und 3.000 Lumen Helligkeit für ein unvergleichliches Heimkinoerlebnis

Der Nitro XV272UKF ist ein 68,58 cm (27 Zoll) WQHD-Monitor mit einer Bildwiederholfrequenz von 300 Hz für erstklassiges Gaming

Der Acer CB273U ist ein 68,58 cm (27 Zoll) WQHD (2.560x1.440) IPS(1) Monitor mit lebendigen 8-Bit-Farben für Fotobearbeitung und Design

Acer erweitert sein Projektor- und Monitor-Lineup und schafft damit neue Optionen für Gamer und Home-Entertainment-Enthusiasten. Der neue 4K-Laserprojektor Acer L811 bietet starke Performance bei hoher ECO-Effizienz für Heimkino-Enthusiasten. Ergänzt wird der Projektor von zwei neuen Displays: Der Acer CB273U ist ein IPS(1) Display für Prosumer mit WQHD-Auflösung, während sich der Nitro XV272UKF mit seinem WQHD 300 Hz Panel an Gamer richtet.

Laserprojektor Acer L811: Vielseitig dank Ultra-Short-Throw

Der Acer L811 ist ein Ultra-Kurz-Distanz-Laserprojektor mit HDR 10-kompatibler 4K-Auflösung und einer Helligkeit von 3.000 Lumen für ein beeindruckendes Heimkinoerlebnis. Mit einer Projektionsfläche von 120 Zoll und einer Projektionshöhe von nur 31 cm sorgt das Gerät für große Bildflächen auch in kleinen Räumen. Ein Kontrastverhältnis von 2.000.000:1 liefert tiefe Schwarztöne und verbessert die exzellente Bildqualität, während die Acer LumiSense Technologie Inhalte Bild für Bild analysiert und die Helligkeit dynamisch anpasst. Inhalte können auch in 3D mit 144 Hz 24P über 3D Blu-ray(TM)(2) projiziert werden.

Auf dem Projektor ist ein App-Markt(3) vorinstalliert, der es den Nutzern ermöglicht, eine Vielzahl von Streaming-Diensten, Social-Media-Plattformen und mehr direkt nach dem Auspacken des Gerätes zu nutzen - ganz ohne Kabel. Anwender können Bilder und Videos bei der Verwendung von Android- oder Windows-Geräten auch drahtlos über Miracast spiegeln oder über EShare, wenn sie iOS oder Android verwenden. Geringe Eingangsverzögerung, eine Option für 240 Hz bei 1.080P und zwei eingebaute 10-W-Lautsprecher mit Acer TrueHarmony(TM)-Technologie verbessern die Bild- und Tonqualität und die EcoProjection-Technologie von Acer reduziert den Stromverbrauch im Standby-Modus um bis zu 66 Prozent. So wird die Lebensdauer des Lasers auf bis zu 30.000 Stunden erhöht. Der Projektor unterstützt außerdem eine 24/7-Dauerprojektion, die den Benutzern eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Projektion garantiert.

Mit der IP6X-Zertifizierung für Staubdichtigkeit, der höchsten Stufe für feste Partikel, ist der L811 ein sehr widerstandsfähiger Projektor, der auch in staubigen Umgebungen oder im Freien eine zuverlässige Leistung bietet. Dank Keystone-Korrektur lässt sich der Acer L811 problemlos an vorhandene Wandhalterungen und damit an jede denkbare Projektionssituation anpassen.

Nitro XV2-Serie: Neuer WQHD-IPS-Gaming-Monitor mit 300Hz

Der Nitro XV272U KF ist ein 68,58 cm (27 Zoll) großer WQHD-Monitor mit einer Bildwiederholfrequenz von 300 Hz für eine besonders flüssige Darstellung. Die AMD FreeSync(TM) Premium-Technologie verbessert die visuelle Leistung, indem sie die Bildwiederholfrequenz des Bildschirms an die der GPU anpasst und so ein flüssiges Gameplay garantiert. Die niedrige Reaktionszeit(4) von bis zu 0,5 ms (G-to-G) verbessert die Bildqualität, indem sie die Unschärfe von sich schnell bewegenden Objekten auf dem Bildschirm praktisch eliminiert und so blitzschnelle Reaktionen auf das Spielgeschehen ermöglicht. Mit der Acer Black Boost Technologie wird das Erkennen von Details wie beispielsweise versteckten Gegnern in dunkleren Umgebungen erleichtert.

Der VESA DisplayHDR(TM) 600-zertifizierte Monitor deckt 90 Prozent des DCI-P3-Farbraums ab und verfügt über eine Farbgenauigkeit von Delta E<1, um Spiele lebensechter darzustellen. Das Agile-Splendor IPS-Panel von Acer verfügt über einen hohen Kontrast und lebendige Farben auch bei weiten Betrachtungswinkeln, während die Acer Vision Care 3.0-Technologie mit ihren verschiedenen Funktionen zur Entlastung der Augen für ein komfortables Seherlebnis sorgt. Acer LightSense passt die Helligkeit des Bildschirms entsprechend an das Umgebungslicht an, während Acer ColorSense die Farbtemperatur des Bildschirms an die der Umgebung anpasst. Zusätzlich ist der Monitor TÜV/Eyesafe-zertifiziert.

Der Nitro XV272U KF steht auf einem sogenannten Ergostand, mit dem der Monitor ideal auf die Größe und die Sitzposition des Nutzers eingestellt werden kann. Der Monitor ist mit einem praktischen USB Type-C-Anschluss ausgestattet, der bis zu 65 Watt Ladeleistung liefert und Teil eines KVM-Switches ist. So kann der Nutzer zwei Rechner mit derselben Maus-Tastatur-Kombination bedienen.

Acer CB273U Monitor für professionelle Performance

Der Acer CB273U ist ein 68,58 cm (27 Zoll) großer WQHD (2.560x1.440) IPS-Monitor, der lebendige 8-Bit-Farben darstellt und sich damit hervorragend für Aufgaben in der Bildbearbeitung und Design eignet. Der Support des HDR10-Formats ermöglicht tiefere Schwarztöne sowie brillantere Weißtöne und stellt Farben mit Delta E<1 Farbgenauigkeit dar.

Die Monitore der CB3-Serie von Acer unterstützen einen weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad und verfügen über eine Docking-Station, mit der Anwender einen perfekten, übersichtlichen Arbeitsbereich schaffen können, der nur einmal eingerichtet werden muss. Die Dockingstation verfügt über einen 90-W-USB-Typ-C-Anschluss, der die Stromversorgung von Notebooks unterstützt, einen RJ45-Gigabit-Ethernet-Anschluss und einen integrierten KVM-Switch, mit dem Anwender zwischen Desktops und Laptops wechseln können, ohne dass Monitore, Tastaturen oder Mäuse gewechselt werden müssen.

Der Monitor ist TÜV/Eyesafe-zertifiziert und verfügt über eine Vielzahl von Technologien, die ein möglichst komfortables Seherlebnis bieten, darunter die Acer BlueLightShield(TM) Pro-Technologie, die Acer Flickerless-Technologie zur Vermeidung von Bildschirmflimmern und die Acer Low-Dimming(5)-Technologie. Der Ergostand des Monitors ermöglicht eine weitergehende Personalisierung und erlaubt es dem Benutzer, den perfekten Betrachtungswinkel zu finden.

Preise und Verfügbarkeit DE & AT

Der Acer L811 Projektor (UL5630) ist ab November 2021 zum unverbindlich empfohlenen Endkundenpreis von 2.599 EUR verfügbar.

Der Nitro XV272U KF Monitor ist ab November 2021 zum unverbindlich empfohlenen Endkundenpreis von 1.149 EUR verfügbar.

Die Acer CB273U Monitor ist ab November 2021 zum unverbindlich empfohlenen Endkundenpreis von 449 EUR verfügbar.

Preise und Verfügbarkeit CH

Der Acer L811 Projektor (UL5630) ist ab November 2021 zum unverbindlich empfohlenen Endkundenpreis von 2'599 CHF verfügbar.

Der Nitro XV272U KF Monitor ist ab November 2021 zum unverbindlich empfohlenen Endkundenpreis von 1'149 CHF verfügbar.

Die Acer CB273U Monitor ist ab November 2021 zum unverbindlich empfohlenen Endkundenpreis von 449 CHF verfügbar.

(1) Alle hier erwähnten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen und werden ausschließlich zur Beschreibung oder Identifizierung der Produkte verwendet.

(2) Unterstützt die HDMI® 1.4a 3D-Spezifikationen. Ein kompatibles Gerät zur Wiedergabe von 3D-Inhalten und eine 3D-Brille sind erforderlich, um 3D-Inhalte zu genießen.

(3) Vorinstalliert mit dem Aptoide TV APP Market eines Drittanbieters, über den Benutzer Apps herunterladen können, um Inhalte von beliebten Streaming-Diensten zu genießen

(4) Die technischen Daten können je nach Modell und/oder Region variieren. Alle Modelle sind vorbehaltlich der Verfügbarkeit.

(5) Die Low-Dimming-Technologie von Acer ermöglicht das Dimmen des Bildschirms auf 15 % Helligkeit, während Standardmonitore normalerweise nur auf 30 % gedimmt werden können.

Über Acer Inc.

Acer Inc., gegründet 1976, ist einer der weltweit führenden ITK-Anbieter und in über 160 Ländern vertreten. Der Technologiekonzern produziert und vertreibt innovative Hardware für jeden Anspruch, egal ob Gamer, Business-Professionals, Kreativschaffende oder für den Bildungsbereich. Über 7.000 Mitarbeiter tragen weltweit zum Erfolg des Unternehmens bei.

Besonders mit Blick auf zukünftige Technologien sieht Acer sich selbst in der Verantwortung, die Grenzen zwischen Hardware, Software und Dienstleistungen aufzubrechen und damit sowohl Unternehmen als auch Verbrauchern völlig neue Möglichkeiten zu eröffnen. Neben dem Fokus auf Forschung und Entwicklung ist Acer zudem bekannt für seinen vielfach ausgezeichneten Kundenservice im hauseigenen Servicecenter. Acer Deutschland firmiert mit Sitz in Ahrensburg bei Hamburg als Acer Computer GmbH.

