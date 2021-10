Acer Computer GmbH

next@acer: Leistungsstarke Gaming-Hardware: Der Predator Orion 7000 und Predator GD711 4K-LED-Projektor

Die neue Predator Orion 7000 Desktop-Serie liefert mit übertaktbaren Intel® Core(TM) i9-Prozessoren der 12. Generation und einer NVIDIA® GeForce RTX(TM) 3090 GPU so viel Leistung wie noch nie

Spiele auf großer Leinwand: Der neue Predator GD711 4K-LED-Gaming-Projektor wirft Spielszenen von Konsole und PC filmreif an die Wand - und das auf bis zu 762 cm (300 Zoll) Bilddiagonale

Genug Platz für das eigene Gaming-Setup bietet der neue Predator Gaming Desk, mit 139,6 cm (55 Zoll) Diagonale in der Arbeitsfläche, einem Ablagefach und integriertem Kabelmanagement

Acer kündigte heute im Rahmen seiner Global Press Conference next@acer neue Modelle der Predator Orion 7000 Desktop-Serie an. Die Geräte zeichnen sich besonders durch die Kombination von absoluten Höchstleistungen und markantem Design aus. Darüber hinaus ziehen auch zwei intelligente Gaming-Projektoren mit gestochen scharfer 4K-Auflösug ins Portfolio ein. Komplettiert wird das Produkt-Update durch den geräumigen Predator Gaming Desk mit zwei verschiedenen Oberflächen-Optionen und einem praktischen Ablagefach - mit genug Platz für das persönliche Gaming-Setup.

Predator Orion 7000: Aufrüstbarer Desktop mit kühlem Kopf

Die neue Generation der Predator Gaming-Desktops kombiniert alles, was Gamer glücklich macht: Mit neuesten, übertaktbaren Intel® Core(TM) i9- und i7-Prozessoren der 12. Generation, bis zu NVIDIA® GeForce RTX(TM) 3090-GPUs und bis zu 64 GB DDR5-4800 RAM sind Profi-Spieler und Hardcore-Gaming-Enthusiasten perfekt für alle aktuellen Spiele-Titel gerüstet.(1) Für ausreichend Speicherplatz sorgt ein 2,5-Zoll-USB 3.2 Gen2 Type-C-Hotswap-Laufwerksschacht, der mit bis zu zwei M.2-PCIe-4.0-NVMe-SSDs (jeweils bis zu 1 TB) und zwei 3,5-Zoll-SATA3-Festplatten (jeweils bis zu 3 TB) ausgestattet werden kann.

Verpackt in ein EMI-konformes Gehäuse bieten die transparenten Seitenteile aus gehärtetem Glas den perfekten Blick auf die in RGB-Farben schillernden Lüftungseinheiten. Zwei 140 mm Predator FrostBlade(TM) 2.0-Frontlüfter und ein dritter 120 mm Predator FrostBlade(TM) 2.0-Lüfter an der Rückseite sorgen dafür, dass das Kraftpaket auch in hitzigen Gefechten kühl bleibt. Das innovative Wärmemanagement im Predator Orion 7000 besteht neben den Lüftern zudem aus einem fortschrittlichen Luftstrommanagement und einem AIO Flüssigkeitskühler speziell für die CPU, welche eine effektive Kühlung der Systemkomponenten sicherstellen.

Die dünnen und gekrümmten Lüfterblätter des FrostBlade(TM) sind so konzipiert, dass sie den Luftstrom innerhalb des Geräts erhöhen, ohne dabei Turbulenzen zu verursachen und die Wärme möglichst effizient ableiten.

Auch in Sachen Konnektivität fährt der Predator Orion 7000 das volle Programm auf: Intel® Killer(TM) 2.5G LAN und Intel® Wi-Fi 6E und 2x2 MU-MIMO-Technologie garantieren rasante und sichere Verbindungen.(1) An der Vorderseite des Gehäuses haben Nutzer schnellen Zugriff auf drei USB 3.2 Gen 1 Typ A-, einen USB 3.2 Gen 1 Typ C- und zwei Audioanschlüsse. Auf der Rückseite befinden sich zusätzlich drei USB 3.2 Gen 2 Typ A, ein USB 3.2 Gen 2x2 Typ C, zwei USB 2.0-Anschlüsse sowie drei Audioanschlüsse.

Das Gaming-Biest ist mit der PredatorSense-Software ausgestattet. Spieler können darüber leicht die RGB-Beleuchtung, die Lüftergeschwindigkeit und die Übertaktung des Systems steuern. Den letzten Schliff erhält der Desktop durch das blau beleuchtete Predator-Logo auf der Vorderseite des Gehäuses sowie einen leicht zugänglichen Power Button.

Predator GD711 und Predator GM712 Gaming-Projektoren

Der neue Predator GD711 LED-Projektor kommt mit einer bestechend scharfen 4K-Auflösung und intelligenten Features. Das Gadget ist sowohl mit Konsolen als auch mit PCs kompatibel und über den integrierten App-Markt haben Nutzer zudem Zugang zu zahlreichen Streaming-Diensten.(2) Der Projektor deckt 125 Prozent des Recf709 Farbraums ab und bietet Spielern eine beeindruckende Farbsättigung. 4.000 LED-Lumen, ein hoher dynamischer Kontrast und HDR10-Unterstützung garantieren Spielern Kino-Feeling beim Streamen oder Spielen. Mit einer flüsterleisen Betriebslautstärke von gerade mal 23 Dezibel im Eco-Modus fügt sich das Gerät ins Heimkino-Setup ein, ohne zu stören.

Der Projektor verfügt über ein Projektionsverhältnis von 1:22 und unterstützt zahlreiche Projektionsgrößen. Zusätzlich verfügt er über mehrere Nutzungsmodi, zwischen denen Anwender unkompliziert hin und her wechseln können: Im Standardmodus werden Filme in 4K gestochen scharf und in höchster Qualität dargestellt. Zwei verschiedene Spielmodi, einer davon für helle Szenen, der andere für dunklere Sequenzen, bieten Spielern Möglichkeit die Auswahl zum jeweiligen Gameplay anzupassen. Der Predator GD711 projiziert Inhalte mit einer VRR (Variable Refresh Rate) von 1080p@240Hz(3) via HDMI 2.0 und sorgt so für eine besonders flüssige Wiedergabe, selbst in Szenen mit rasanten Bildwechseln.

Für den passenden Sound sorgen die integrierten 10-Watt-Lautsprecher. Dank der effizienten Luftzirkulation im Inneren kommt der Predator GD711 auf eine Lebenszeit von bis zu 30.000 Stunden. Zwei HDMI 2.0-Anschlüsse für Monitore und Konsolen, ein Audioausgang für externe Lautsprecher und drei USB-Typ-A-Anschlüsse für Peripheriegeräte machen das kleine Kraftpaket zum wahren Multitalent. Auch eine Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten, deren Oberfläche und Tasten mit einer antimikrobiellen Beschichtung überzogen sind.(4)

Für Nutzer, die lampenbasierte Projektoren bevorzugen, ist der Predator GM712 auch mit 4K-Auflösung und einer Helligkeit von 3.600 ANSI-Lumen erhältlich.

Predator Gaming Desk (Nicht in CH verfügbar)

Zum ersten Mal stellt Acer neben neuen Hardware-Lösungen jetzt auch einen passenden Schreibtisch vor, der speziell für Gamer entwickelt ist. Die Arbeitsfläche misst 55 Zoll in der Diagonalen und bietet ausreichend Platz für Desktop, Notebook, Monitor, Zubehör und Co. Zwei verschiedene Materialien stehen für die Oberfläche zur Auswahl: Die eine ist mit besonders leicht zu reinigender, eleganter Karbonfaser beschichtet, die andere kommt mit einem individuell gestalteten Predator Mousepad. Zusätzlich bietet der Tisch Stauraum für alles, was sonst im Weg sein könnte: Eine spezielle Ablage für Gamepads und Cartridges, ein Fach auf der Rückseite für Netzadapter, ein Kopfhörerhaken und eine Headset-Halterung sowie ein Becherhalter. Aussparungen an der linken und rechten Seite des Tisches ermöglichen zusätzlich ein aufgeräumtes Kabelmanagement. Der Schreibtisch ist robust und kann bis zu 120 kg tragen.

Preise und Verfügbarkeit DE & AT

Preise und Verfügbarkeiten zum Predator Orion 7000 werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegegen.

Der Predator GD711 Projektor ist voraussichtlich ab Q1 2022 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 1.499 EUR verfügbar.

Der Predator GM712 Projektor ist voraussichtlich ab Q1 2022 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 1.399 EUR verfügbar.

Der Predator Gaming Desk ist voraussichtlich ab Q1 20222 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 229,99 EUR verfügbar.

Preise und Verfügbarkeit CH

Der Predator GD711 Projektor ist voraussichtlich ab Q1 2022 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 1'499 CHF verfügbar.

Der Predator GM712 Projektor ist voraussichtlich ab Q1 2022 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 1'399 CHF verfügbar.

1) Die Spezifikationen können je nach Modell und/oder Region variieren.

2) Vorinstalliert mit dem Aptoide TV APP Market eines Drittanbieters, der zahlreiche Streaming-Dienste unterstützt.

3) Die Leistung kann je nach GPU oder Spielkonsole variieren.

4) Das antimikrobielle Design von Acer kann je nach Modell/Region variieren. Antimikrobielle Lösungen schützen nicht und bieten dem Benutzer keine direkten oder impliziten gesundheitlichen Vorteile.

Über Acer Inc.

Acer Inc., gegründet 1976, ist einer der weltweit führenden ITK-Anbieter und in über 160 Ländern vertreten. Der Technologiekonzern produziert und vertreibt innovative Hardware für jeden Anspruch, egal ob Gamer, Business-Professionals, Kreativschaffende oder für den Bildungsbereich. Über 7.000 Mitarbeiter tragen weltweit zum Erfolg des Unternehmens bei.

Besonders mit Blick auf zukünftige Technologien sieht Acer sich selbst in der Verantwortung, die Grenzen zwischen Hardware, Software und Dienstleistungen aufzubrechen und damit sowohl Unternehmen als auch Verbrauchern völlig neue Möglichkeiten zu eröffnen. Neben dem Fokus auf Forschung und Entwicklung ist Acer zudem bekannt für seinen vielfach ausgezeichneten Kundenservice im hauseigenen Servicecenter. Acer Deutschland firmiert mit Sitz in Ahrensburg bei Hamburg als Acer Computer GmbH.

