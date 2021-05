Acer Computer GmbH

Neues Acer Swift X vereint NVIDIA® GeForce® RTX(TM) Laptop GPU der 30-Serie mit leichtem, dünnem Design

Zusammenfassung

- Das auf Kreativ-Profis, Content-Editoren und Streamer ausgerichtete Notebook bietet starke Leistung für unterwegs und bis zu 17 Stunden(1) Akkulaufzeit - Acer kündigt neues Swift X mit neuesten AMD Ryzen(TM) 5000 Mobil-Prozessoren und NVIDIA® GeForce RTX(TM) 3050 (Ti) Laptop Grafikprozessor an - Dank 100-prozentiger sRGB3 Farbraumabdeckung stellt das 35,6 cm (14 Zoll) große Full HD-IPS(2)-Display Farben realitätsgetreu dar - Das hochwertige Vollmetallgehäuse des Notebooks ist in einer Vielzahl von Farben erhältlich, nur 1,39 kg(3) leicht und 17,9 mm(3) dünn

Acer erweitert seine beliebte Swift-Notebookserie und stellt heute das Swift X vor. Das ultradünne und leichte Notebook wurde entwickelt, um das Design ultraportabler PCs auf das nächste Level zu bringen und ist mit einem AMD Ryzen(TM) 5000 Series Mobile Prozessor mit Zen 3 Architektur sowie den neuesten NVIDIA® GeForce® RTX(TM) 3050 (Ti) GPUs3 ausgestattet.

Dünn, leicht und leistungsfähig

Das neue Acer Swift X (SFX14-41G) öffnet ein neues Segment innerhalb des Swift-Portfolios und ist das erste Swift Notebook seiner Serie, das mit einer NVIDIA® GeForce RTX(TM) 3050 (Ti) Laptop GPU ausgestattet ist - und das bei einem beeindruckenden Gewicht von nur 1,39 kg(3). Kreativ-Profis wie beispielsweise Videobearbeiter oder Fotografen wird dank der verbauten Grafikkarte in Kombination mit AMD Ryzen(TM) 5000 Mobil-Prozessor und bis zu 16 GB Arbeitsspeicher jede Menge Leistung geboten. Wie bei der Swift-Familie üblich, ist die Hardware auch beim Swift X in ein nur 17,9 mm(3) dünnes Metallgehäuse eingelassen. Abgerundet wird das Gerät durch bis zu 2x 1TB-SSD und einen schnell aufladbaren W-59-Akku, der eine Laufzeit von bis zu 17 Stunden(1) bietet.

Lebendige Farbdarstellung

Das Swift X verfügt über ein 35,6 cm (14 Zoll) großes Full HD-IPS(2)-Display mit einer Screen-to-Body-Ratio von 85,7 Prozent. Eine Helligkeit von 300 Nits(3) und eine sRGB Farbraumabdeckung von 100 Prozent bieten ideale Voraussetzungen, um Videos zu bearbeiten und Fotos neu in Szene zu setzen. Weiterhin sorgt die Acer BlueLightShield Technologie für eine reduzierte Augenbelastung. Eine Vielzahl an Anschlüssen, darunter ein vollwertiger USB Type-C(TM)-Port, sorgt für ultraschnelle Datenübertragung, Videostreaming oder Akkuladung. Zusätzlich bietet Wi-Fi 6 die Voraussetzung für schnelle Konnektivität. Das Notebook verfügt außerdem über einen Fingerabdrucksensor für eine sicherere Anmeldung über Windows Hello und eine KI-unterstützte Rauschunterdrückung der Kamera für angenehmere Videokonferenzen.

Leises Arbeiten ohne Überhitzung

Das Swift X wurde insbesondere mit Blick auf intensive Arbeitsprozesse entwickelt und mit einem Lüfter ausgestattet, der Überhitzungen verhindert. Bestehend aus 59 ultradünnen Vollmetallfächern und einem Paar Kupfer-Heatpipes sorgt der Lüfter für eine ruhige Arbeitsatmosphäre ohne Störgeräusche. Zusätzlich verbessern eine Reihe an Innovationen die Kühleffizienz des Notebooks - sowohl ein Stereo-Ring, der entlang der Oberseite des Lüfters verläuft und den Luftstrom um bis zu 5-10 Prozent verbessert, als auch ein Tastatur-Design mit Lufteinlass, das etwa 8-10 Prozent mehr Wärme als herkömmliche Tastaturen ableitet.

Preis und Verfügbarkeit

Das Acer Swift X ist ab Sommer 2021 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 899 EUR verfügbar.

(1) Die angegebene Akkulaufzeit basiert auf MobileMark 2014® - Tests im Produktivitätsmodus bei eingeschalteter Funkverbindung. Details zu den MobileMark 2014-Tests sind unter www.bapco.com verfügbar. Die angegebene Akkulaufzeit dient nur zu Vergleichszwecken. Die tatsächliche Akkulaufzeit variiert je nach Modell, Konfiguration, Anwendung, Energieverwaltungseinstellungen, Betriebsbedingungen und verwendeten Funktionen. Die maximale Kapazität eines Akkus nimmt mit der Zeit und dem Gebrauch ab.

(2) Alle hier erwähnten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen und werden ausschließlich zur Beschreibung oder Identifizierung der Produkte verwendet.

(3) Die technischen Daten können je nach Modell und/oder Region variieren. Alle Modelle vorbehaltlich der Verfügbarkeit.

Über Acer Inc.

Acer Inc., gegründet 1976, ist einer der weltweit führenden ITK-Anbieter und in über 160 Ländern vertreten. Der Technologiekonzern produziert und vertreibt innovative Hardware für jeden Anspruch, egal ob Gamer, Business-Professionals, Kreativschaffende oder für den Bildungsbereich. Über 7.000 Mitarbeiter tragen weltweit zum Erfolg des Unternehmens bei.

Besonders mit Blick auf zukünftige Technologien sieht Acer sich selbst in der Verantwortung, die Grenzen zwischen Hardware, Software und Dienstleistungen aufzubrechen und damit sowohl Unternehmen als auch Verbrauchern völlig neue Möglichkeiten zu eröffnen. Neben dem Fokus auf Forschung und Entwicklung ist Acer zudem bekannt für seinen vielfach ausgezeichneten Kundenservice im hauseigenen Servicecenter. Acer Deutschland firmiert mit Sitz in Ahrensburg bei Hamburg als Acer Computer GmbH.

