Acer bringt neue Chromebooks auf den Markt, darunter auch das erste 17 Zoll-Chromebook in Deutschland

- Acer Chromebook 317 (CB317-1H): das branchenweit erste 43,9 cm (17,3 Zoll) große Chromebook - für immersive Unterhaltung und mehr Produktivität - Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W) und Acer Chromebook Enterprise Spin (CP713-3W): die weltweit ersten Intel® EvoTM-verifizierten Chromebooks - Acer Chromebook 514 (CB514-1H) und das Acer Chromebook Enterprise 514 (CB514-1W): Maximale Leistung und Performance mit Intel® Core(TM) Prozessoren der 11. Generation, 10-Stunden-Akku und robustem Design - Das Acer Chromebook 314 (CB314-2H/T): Viel Leistung im kompakten Design und 15 Stunden Akkulaufzeit(1)

Acer präsentiert heute vier neue Chromebook-Modelle, darunter das branchenweit erste 17,3 Zoll-Chromebook - das Acer Chromebook 317. Alle Modelle sind mit neusten Technologien und Funktionen ausgestattet, um die vielfältigen Ansprüche von Privatanwendern, Studenten und Geschäftskunden zu erfüllen.

Acer Chromebook 317: das branchenweit erste 17,3 Zoll Chromebook

Ob Streaminginhalte oder unbeschwertes Arbeiten - das neue Acer Chromebook 317 (CB317-1H) bietet Nutzern den richtigen Arbeitsplatz. Das 43,9 cm (17,3 Zoll) große Full HD-Display ist entspiegelt und von schmalen Rändern umgeben. Das verhältnismäßig große Display und die optionale Full HD-Webcam mit zwei Mikrofonen erleichtern Gruppen-Videochats und Telefonkonferenzen für Alle, die von unterwegs oder von zu Hause aus arbeiten oder lernen. Ohne zwischendurch nachladen zu müssen, hält der Akku bis zu 10 Stunden(1), sodass das Gerät auch an langen Arbeitstagen nicht außer Atem kommt. Das Chromebook 317 verfügt über zwei USB-3.2-Type-C-Anschlüsse sowie weitere Anschlüsse, die das Anschließen von Bildschirmen, Peripheriegeräten fürs Streaming oder schnelle Datenübertragungen ermöglichen.

Wer sich einen noch flexibleren Arbeitsbereich wünscht, kann sich alternativ auch für ein Modell mit Touchscreen entscheiden.

Die hochwertige Tastatur mit optionaler Hintergrundbeleuchtung und das große Touchpad des Chromebook 317 werden durch einen integrierten Ziffernblock ergänzt, der Buchhaltungsanwendungen, das Ausfüllen von Formularen und weitere zahlenlastige To Dos vereinfacht. Flankiert wird die Tastatur von zwei nach oben gerichteten Lautsprechern, die Videocontent zum Leben erwecken und Musik mehr Tiefe verleihen.

Mit den neuesten Intel® Pentium® Silver N6000®-Prozessoren und Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) bietet das Chromebook 317 die Leistung und Konnektivität, die Studenten, Unternehmen oder Anwender zu Hause benötigen.

Acer Chromebook Spin 713 und Acer Chromebook Enterprise Spin 713: die weltweit ersten Intel® EvoTM-verifizierten Chromebooks

Die beiden Geräte bauen auf dem prämierten Modell des letzten Jahres auf und nutzen die neusten Intel® Core(TM) i7 Prozessoren der 11. Generation. Die edlen Convertibles im Aluminium-Gehäuse sind zugleich elegant und robust, sodass sie sogar den US-Militärstandard (U.S. MIL-STD 810H(2),(3)) erfüllen. Die aktualisierten Modelle bieten zudem beste Konnektivität über zwei vollwertige USB-Type-C-Anschlüsse mit Thunderbolt(TM) 4 für Datenübertragungen, Stromzufuhr und die gemeinsame Übertragung von Video und Audio auf externen Displays. Darüber hinaus können das Chromebook Spin 713 und das Chromebook Enterprise Spin 713 jetzt optional auch mit einem Fingerabdruckleser ausgestattet werden, der die Anmeldung noch schneller und bequemer macht.

Die Geräte verfügen über ein 34,3 cm (13,5 Zoll) großes VertiView Display, das dem Nutzer mehr vertikale Bildschirmfläche bietet, was sich in weniger Scrollen niederschlägt. Mit einem Gewicht von 1,37 kg und einer Bauhöhe von 16,9 mm lassen sich die Chromebooks in vier verschiedenen Modi nutzen - klassisch als Notebook mit traditioneller Tastatureingabe oder im Tablet-, Display- oder Zeltmodus für Präsentationen und Notizen. Auch für den nächsten Serienmarathon erweist sich die Convertible-Funktionalität als besonders praktisch. In Verbindung mit DTS®-Audio und einem integrierten Smart Verstärker werden Filme und Serien zu einem wahren audiovisuellen Highlight. Den schnell aufladbaren Akku der Geräte werden vor allem Hybrid-Arbeiter, die an mehreren Orten arbeiten, zu schätzen wissen. Die Chromebooks bieten eine Nutzungsdauer von 10 Stunden(1) sowie eine Schnellladefunktion. So können innerhalb von nur 30 Minuten bis zu vier weitere Stunden Akkulaufzeit gewonnen werden.

Zwei neue 14 Zoll Chromebooks im Acer Portfolio

Mit dem Acer Chromebook Enterprise 514 und dem Acer Chromebook 314 erweitert Acer sein Chromebook-Portfolio um zwei weitere 14 Zoll Geräte.

Das 35,6 cm große Display des Chromebook 514 (CB514-1W/CB514-1WT) vereint Portabilität und Produktivität. Durch die Intel® CoreTM Prozessoren der 11. Generation bietet das Gerät maximale Leistung und Performance und garantiert ein schnelles Hochfahren aus dem Ruhezustand. Dank des ausdauernden Akkus mit bis zu 10 Stunden Laufzeit(1) können Studenten sowie Privat- und Geschäftsanwender sich darauf verlassen, dass das Notebook den ganzen Tag durchhält. Das nach Militärstandard MIL-STD 810H(3) zertifizierte Design des Geräts verfügt außerdem über ein A-Cover aus Metall und ist dadurch ideal vor Schmutz und Staub geschützt.

Das Chromebook verfügt außerdem über zwei vollwertige USB-Type-C-Anschlüsse mit Thunderbolt(TM) 4, über die der Akku schnell geladen werden kann, eine beleuchtete Tastatur und einen optionalen integrierten Fingerabdruckleser. Das Touchpad aus Corning® Gorilla® Glass sorgt für eine reibungslose Navigation und bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer. Das Chromebook bietet außerdem Intel® Wi-Fi 6 (Gig+), DTS-Audio und eine Full HD-Webcam für ein optimales Benutzererlebnis.

Das Acer Chromebook Enterprise 514 (CB514-1W/CB514-1WT) bietet zusätzliche Sicherheitsfeatures, spezielle Unternehmensfunktionen und sorgt so dank der einfachen, cloudbasierten Administration für geringere Kosten für Unternehmen. Das Gerät befreit IT-Abteilungen von alltäglichen Verwaltungsaufgaben und bietet einen sicheren Zugriff auf Daten und Apps für Mitarbeiter in der Cloud.

Das ultraportable Acer Chromebook 314 (CB314-2H/CB314-2HT) wurde speziell für Schüler und Studenten entwickelt. Mit einem Gewicht von nur 1,5 kg bietet das superportable Gerät mit seinem MediaTek MT8183 Octa-Core-Prozessor und einem Akku, der bis zu 15 Stunden(5) Laufzeit bietet, genügend Leistung und Ausdauer für den Alltag. Das 35,6 cm (14 Zoll) große Full HD-IPS(6),(7) Display, umgeben von schmalen 7,3 mm breiten Rändern, stellt Inhalte lebendig dar. USB-C Anschlüsse sowie ein optionaler Touchscreen runden das Gerät ab.

Chrome Education Upgrade und Zero Touch Enrollment (ZTE)

Für eine schnellere und einfachere verwaltete Gerätanmeldung bieten Acer Chromebooks jetzt ZTE - Zero Touch Enrollment - an. Zudem ist Acer der erste Anbieter, der das Chrome Education-Upgrade unterstützt (die entsprechende Lizenzierung vorausgesetzt).

App-Unterstützung über Google Play

Die neuen Acer Chromebooks unterstützen Apps über Google Play sowie webbasierte Anwendungen, sodass Nutzer Zugriff auf alle Apps haben, die sie für effiziente Produktivität, Kreativität und weitere Dienste benötigen.

Preis und Verfügbarkeit

Das Acer Chromebook 317 (CB317-1H/T) ist ab Q3 2021 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 399 EUR verfügbar.

Das Acer Spin 713 (CP713-3W) ist ab Q3 2021 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 799 EUR verfügbar.

Das Acer Chromebook 514 (CB514-1W/T) ist ab Q3 2021 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 499 EUR verfügbar.

Das Acer Chromebook 314 (CB314-2H/T) ist ab Q3 2021 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 299 EUR verfügbar.

(1) Tests durchgeführt von Acer mit Google Chrome OS power LoadTest. Die Akkulaufzeit kann variieren und die maximale Kapazität des Akkus nimmt mit der Zeit und der Nutzung natürlich ab. Siehe http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing für Testdetails.

(2) Getestet durch qualifizierte Drittanbieter-Labore für bestimmte Testverfahren gemäß MIL-STD 810G (Okt. 2008) für Umweltbedingungen, die hohe und niedrige Temperaturen, Feuchtigkeit, Vibrationen, mechanische Stöße bei Stürzen, Regen, Staub und Sand umfassen.

(3) Sand- und Staubtests basierend auf MIL-STD 810F.

(4) Basierend auf den Spezifikationen der Intel® Evo(TM)-Plattform.

(5) Die angegebene Akkulaufzeit basiert auf MobileMark 2014® -Tests im Produktivitätsmodus bei eingeschalteter Funkverbindung. Details zu den MobileMark 2014-Tests finden Sie unter www.bapco.com. Die angegebene Akkulaufzeit dient nur zu Vergleichszwecken. Die tatsächliche Akkulaufzeit variiert je nach Modell, Konfiguration, Anwendung, Energieverwaltungseinstellungen, Betriebsbedingungen und verwendeten Funktionen. Die maximale Kapazität eines Akkus nimmt mit der Zeit und dem Gebrauch ab.

(6) Alle hier erwähnten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen und werden ausschließlich zur Beschreibung oder Identifizierung der Produkte verwendet.

(7) Die Spezifikationen können je nach Modell und/oder Region variieren. Für das Chromebook 314 sind vier Panels verfügbar, darunter Optionen für Full HD und IPS.

