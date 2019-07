ING Deutschland

Sport-Prominenz kommt für "Champions for Charity" in die BayArena

Viele Zusagen von Fußball-Legenden sowie Stars aus verschiedenen Sportarten für den 21. Juli

Für das Benefiz-Fußballspiel "Champions for Charity" in der Leverkusener BayArena haben sich für den 21. Juli viele Sportgrößen angekündigt. Die Gastgeber Dirk Nowitzki und Mick Schumacher schnüren ihre Fußballschuhe mit vielen früheren Nationalspielern von Bayer 04 Leverkusen.

Bei einem Pressegespräch mit Dirk Nowitzki gab Stefan Kießling heute eine Reihe von "Neuverpflichtungen" bekannt: Neben ihm und Simon Rolfes werden auch Ulf Kirsten und Jens Nowotny mitspielen sowie die früheren Bayer 04-Profis Patrick Helmes, Roberto Hilbert, Hans Sarpei und Hanno Balitsch. Dirk Nowitzki freut sich auf Unterstützung der Fußball-"Fachkräfte": "Mit Bayer 04 haben wir einen Super-Partner, der einige Jungs für mein Team abstellt und mit der BayArena einen tollen Rahmen für ein stimmungsvolles Fußball-Fest bietet."

Neben weiteren Fußballern haben zudem Sportstars wie Timo Boll, Fabian Hambüchen, Robert Harting und Sven Hannawald zugesagt. Die beiden Teams "Nowitzki All Stars" und "Schumacher & Friends" setzen sich aus folgenden Sportlern zusammen:

Fußballer und Basketballer bei "Champions for Charity"

Fredi Bobic, Mehmet Scholl, Dennis Aogo, Patrick Owomoyela und Torben Hoffmann sind die weiteren Fußballer neben den früheren Bayer 04-Spielern Simon Rolfes, Stefan Kießling, Ulf Kirsten, Jens Nowotny, Patrick Helmes, Roberto Hilbert, Hans Sarpei und Hanno Balitsch. Starke Unterstützung hat sich auch von Seiten der Basketballer angekündigt: Mit von der Partie sind Dirk Nowitzkis frühere Mannschaftskameraden Jan Jagla und aus Würzburg bzw. Dallas Maxi Kleber. Für Bayer Leverkusen als Basketballer aktiv waren die heutigen Trainer Denis Wucherer (s.Oliver Würzburg) und Hansi Gnad (Bayer Giants Leverkusen).

Weitere Sportstars bei "Champions for Charity"

Tischtennis-Ass Timo Boll kommt als Goldmedaillen-Gewinner aus Minsk nach Leverkusen und feiert bei "Champions for Charity" sein Debüt zusammen mit dem früheren Diskuswerfer und mehrfachen Medaillengewinner Robert Harting sowie dem früheren Eishockey-Nationalspieler Christian Ehrhoff. Zum zweiten Mal dabei sind Fabian Hambüchen (Turner), Sven Hannawald (Skispringer), Mo Fürste (Hockey) und Gerd Schönfelder (Ski-Rennfahrer). Den Teilnahmerekord hält neben den Team-Kapitänen mit seinem dritten Einsatz Handballer Christian "Blacky" Schwarzer.

Ticket-Vorverkauf und Veranstaltungsbeginn

Tickets für "Champions for Charity" gibt es bereits ab 10 Euro über die Internetseite www.champions-for-charity.de. Der Veranstaltungsbeginn ist um 17.30 Uhr. Um 16.00 Uhr öffnet die BayArena und ab 16.30 Uhr findet für die Zuschauer bereits eine Autogrammstunde mit vielen Spielern statt.

Über "Champions for Charity"

"Champions for Charity" ist das Benefiz-Fußballspiel zu Ehren von Formel 1 Legende Michael Schumacher und ist eine Initiative von Dirk Nowitzki, Mick Schumacher und der ING Deutschland. Bereits zum dritten Mal (nach 2016 und 2017 in Mainz) treten Top-Sportler für den guten Zweck an: Die Erlöse des Spiels in Leverkusen kommen Projekten der Dirk Nowitzki Stiftung und der Keep Fighting Foundation zu Gute.

