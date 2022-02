RADIOZENTRALE GmbH

Radio Advertising Summit 2022: Die ganze Kraft von Sound und Audio live erleben!

U.a. mit Felix Jaehn, DJ und Musikproduzent und Prof. Dr. Lisa Wolter, Professorin für Online-Marketing und Medien

Am 28. April dreht sich in der HALLE Tor 2 in Köln von 11 bis 17 Uhr alles rund um die ganze Kraft von Sound und Audio. Teilnehmer:innen dürfen sich dabei auf einen Tag mit zahlreichen national und international angesehenen Expert:innen freuen, die auf den verschiedenen Summit-Bühnen über die neuesten Entwicklungen im Audio-Kosmos berichten.

Kernthema in diesem Jahr ist "Power of Audio", welche in allen Facetten erlebbar gemacht wird: durch Stimmen, mit Musik und Erkenntnissen zur menschlichen Wahrnehmung. In den Themenfeldern Kreativität, Nachhaltigkeit und Wirkung über Audio-Innovationen bis hin zur neuen Podcastwährung ist die ganze Kraft von Audio vertreten.

Sich endlich wieder treffen! Das wird in diesem Jahr ganz großgeschrieben. Der Radio Advertising Summit präsentiert sich als agiles Event. Insgesamt wird es drei parallel bespielte Bühnen sowie eine Hauptbühne geben. Zwischen all den Einblicken in die Welt des Audio-Universums ist viel Zeit für persönliche Gespräche und Networking eingeplant. Die Türen sind bereits ab 10 Uhr für ein gemeinsames Business-Frühstück geöffnet und ab 17 Uhr gibt es ein entspanntes Afterwork mit Musik.

Audio transportiert Emotionen

Musik und Stimmen wecken Emotionen. Das weiß kaum jemand besser als der weltweit erfolgreiche DJ und Musikproduzent Felix Jaehn. Wie er die Konzerthallen der Welt zum Beben bringt mit seiner Musik und wie er die Power der Musik so erfolgreich einsetzt, erzählt er exklusiv beim Radio Advertising Summit in Köln.

Und warum eine Marke Emotionen braucht und warum diese ein erfolgreicher Hebel für die Aktivierung in der Zielgruppenansprache sind, ordnet Prof. Dr. Lisa Wolter (Professorin für Online-Marketing und Medien, IU Internationale Hochschule) in ihrer Keynote über die Kraft der emotionalen Ansprache ein.

Durch das Kongress-Programm führt Thorsten Schorn. Der Radio- und TV-Moderator kennt sich bestens mit der Kraft der Stimme aus: Neben seiner Tätigkeit als Radio-Moderator ist Schorn auch Off-Sprecher u.a. bei "Shopping-Queen". Darüber hinaus ist er aus der Samstagabend-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" mit Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch bekannt.

"Wie können wir unsere Hörerinnen und Hörer heute erreichen? In einer Medienwelt, in der wir jeden Tag aufs Neue von anderen Angeboten gelockt werden? Ganz einfach - wir müssen auf unsere Stärken setzen, einzigartig sein, Geschichten erzählen, die die Menschen emotional berühren, vertrauenswürdige Informationen liefern und neugierig bleiben", sagt Grit Leithäuser, Geschäftsführerin der Radiozentrale. "Den richtigen Ton zu treffen, ist in Zeiten wie diesen alles. Dieses Potenzial können wir aus der ganzen Kraft von Audio und Sound schöpfen. Wir laden Sie herzlich dazu ein, dieses Potenzial auf dem neunten Radio Advertising Summit zu erforschen. Erleben Sie mit uns gemeinsam einen Tag voller Audioerlebnisse".

Wichtiger Hinweis: Das Event findet unter Berücksichtigung der zum Veranstaltungszeitpunkt geltenden Hygiene- und Corona -Sicherheitsvorgaben statt (aktuell 2G+).

Die Anmeldung zum Summit sowie regelmäßige Updates zum Programm finden Sie hier: www.radioadvertisingsummit.de

Über den Radio Advertising Summit

Der Radio Advertising Summit ist das zentrale Forum für den Dialog von Top-Entscheider:innen aus der Werbe- und Radiobranche, der am 28. April 2022 zum neunten Mal stattfindet. Im Fokus des Entscheider:innengipfels stehen aktuelle und relevante Fragen des Werbemarktes. Namhafte Speaker:innen und Branchenexpert:innen garantieren Diskussion und Dialog, Mehrwert und Meinung, Impulse und Inspiration. Veranstalter des Radio Advertising Summit ist die Radiozentrale, die gemeinsame Plattform der deutschen öffentlich-rechtlichen und privaten Radiostationen. Die beiden Vermarkter ARD MEDIA und RMS Radio Marketing Service konnten als Hauptsponsoren gewonnen werden.

