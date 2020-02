RADIOZENTRALE GmbH

Deutscher Podcast Preis 2020: Das sind die Nominierten

Ariana Baborie und Micky Beisenherz moderieren die Verleihung des Deutschen Podcast Preises am 19. März 2020 in Berlin

Die Anwärter auf den Deutschen Podcast Preis stehen fest. Eine Crowd-Jury aus 148 Juror*innen hat durch ihre Punktevergabe entschieden, welche die jeweils drei bestplatzierten Podcasts in den sechs Kategorien sind. Die Juror*innen haben aus den über 700 Einreichungen in den sechs Kategorien Bestes Skript / Beste*r Autor*in, Beste*r Interviewer*in, Bestes Talk-Team, Beste Produktion, Beste*r Newcomer*in, Beste journalistische Leistung abgestimmt.

Die Shortlist jeweils in alphabetischer Reihenfolge:

Bestes Skript / Beste*r Autor*in 4 Tage Angst Das allerletzte Interview Enke - Leben und Tragik eines Torhüters Beste*r Interviewer*in Alles gesagt? Deutschland3000 Hotel Matze Bestes Talk-Team COSMO Machiavelli - der Podcast über Rap und Politik Fest & Flauschig Paardiologie Beste Produktion Eine Stunde History Finding Van Gogh Talk-O-Mat Beste*r Newcomer*in 180 Grad: Geschichten gegen den Hass Bestatten, Hauda. Paardiologie Beste journalistische Leistung Faking Hitler Steingarts Morning Briefing - Der Podcast ZEIT VERBRECHEN

"Die Jury hatte wirklich keine einfache Aufgabe. Sie hat sich gewissenhaft über 700 Einreichungen angehört und diese bewertet. Die daraus resultierende Shortlist zeigt einmal mehr, wie vielfältig die Podcast-Landschaft ist. Wir gratulieren allen Nominierten und freuen uns schon auf den Abend der Preisverleihung, bei dem die Gewinner*innen bekanntgegeben werden", sagt Grit Leithäuser, Geschäftsführerin der Radiozentrale. "Aber an dieser Stelle möchten wir auch unseren besonderen Dank an alle Podcaster*innen aussprechen, die eingereicht haben und es nicht auf die Shortlist geschafft haben. Wir wissen auch so, welche große Leistung alle Macher*innen der unterschiedlichsten Podcasts erbringen, die die Menschen erfreuen, unterhalten und informieren."

Die Verleihung

Der/die Gewinner*in pro Kategorie wird am 19. März 2020 in Berlin bekanntgegeben, wenn im Festsaal Kreuzberg zum ersten Mal der Deutsche Podcast Preis verliehen wird. Die Trophäen für die besten Podcast-Formate wurden eigens von dem Künstler Paul Schrader für den Award kreiert und sind echte Unikate.

Moderiert wird die Preisverleihung von Ariana Baborie und Micky Beisenherz. Ariana Baborie ist selbst Podcasterin des Formats "Herrengedeck", Radio- und Fernsehmoderatorin und Autorin. Auch Micky Beisenherz ist mit "Juwelen im Morast der Langeweile" und "Fussball MML" seit 2017 Podcaster und darüber hinaus einer breiten Öffentlichkeit als Hörfunk- und Fernsehmoderator sowie Autor bekannt.

Publikums-Voting

Neben den sechs Kategorien des Deutschen Podcast Preises haben alle eingereichten Podcasts auch die Chance, Gewinner des Publikums-Votings zu werden. Noch bis zum 29. Februar 2020 ist die Abstimmung über den Lieblings-Podcast der Hörer*innen unter www.deutscher-podcastpreis.de möglich.

Schirmherr des Publikum-Votings ist der Podcastverein. Die Initiative aus dem Ruhrgebiet engagiert sich seit Jahren für eine vielfältige Podcast-Community, unterstützt die Vernetzung, fördert den Nachwuchs und hat in der Vergangenheit den Publikumspreis der deutschsprachigen Podcast-Szene vergeben.

Über den Deutschen Podcast Preis

Der Deutsche Podcast Preis prämiert 2020 zum ersten Mal in insgesamt sieben Kategorien die besten Formate der deutschen Podcast-Landschaft. Ausgezeichnet werden die Stimmen, Redakteur*innen, Autor*innen und Produzent*innen, die für die Inhalte verantwortlich zeichnen. Initiatoren des Deutschen Podcast Preis sind dreizehn führende Akteure der Audiobranche, die Multiplikatoren und Unterstützer einer wachsenden sowie facettenreichen Podcastszene sind. Namentlich bilden diese neu formierte Allianz unter dem gemeinsamen Dach "Deutscher Podcast Preis" die Bertelsmann Podcast-Plattform AUDIO NOW, die Vermarkter AS&S Radio sowie RMS Radio Marketing Service, der Bayerische Rundfunk und Deutschlandradio, der Gattungsverband Radiozentrale, Podstars by OMR, die Audio-Plattform radio.de, Axel Springer sowie die Amazon-Tochter Audible, der Audio Streaming Service Spotify, SevenOne AdFactory und Acast. Zudem ist der Podcastverein Schirmherr des Publikums-Votings.

Mehr Informationen zum Deutschen Podcast Preis gibt es auf www.deutscher-podcastpreis.de.

