Linke-Politikerin Nicole Gohlke: "Uns fliegt das Schulsystem um die Ohren"

Berlin (ots) - Es kommt nicht allzu oft vor, dass man der Berliner Polizei ein gutes Gespür für eine Situation nachsagen kann. Mit dem Verbot von russischen und ukrainischen Flaggen am 8. und 9. Mai rund um sowjetische Gedenkstätten in der Hauptstadt hat sie jedoch alles richtig gemacht. Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Tag des Sieges in seinem Land in ...

mehr