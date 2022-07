nd.DerTag / nd.DieWoche

"nd.DieWoche": Linke-Vorsitzender Schirdewan ruft seine Partei zur Geschlossenheit auf

Berlin (ots)

Der neue Ko-Vorsitzende der Linkspartei, Martin Schirdewan, hat seine Partei zu Geschlossenheit aufgerufen. Der Erfurter Parteitag am letzten Wochenende habe inhaltlich und personell klare Entscheidungen getroffen, nun müsse die Linke wieder "mit einer Stimme sprechen und solidarisch miteinander umgehen", sagte Schirdewan im Interview mit "nd.DieWoche" (Samstagausgabe). Die Vielfalt der Linken habe sich in den letzten Jahren immer mehr von der Bereicherung zur Beliebigkeit entwickelt; vor allem, weil inhaltliche Klärungsprozesse nicht stattgefunden hätten. Nun habe der Parteitag "zu zwei zentralen Konfliktlinien eindeutige demokratische Beschlüsse gefasst": zur Außen- und Sicherheitspolitik und zum "völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands" sowie zur Klimapolitik mit einer "Versöhnung der sozialen und der ökologischen Fragen". Diese demokratischen Mehrheiten müssten jetzt in der Linken respektiert werden. Schirdewan, der auch Vorsitzender der Linksfraktion im EU-Parlament ist, zeigte sich optimistisch, dass dies gelingt: "Wir alle haben ein gemeinsames Interesse: dass es eine starke moderne, sozialistische Gerechtigkeitspartei in diesem Land gibt." Die Ampel-Regierung lasse der Linkspartei viel Raum. Diese müsse bei der sozialen Frage - "den Brot-und-Butter-Themen" - als Markenkern bleiben. Ein Führungswechsel in der Bundestags-Linksfraktion ist für Schirdewan "jetzt nicht die dringende Diskussion". Ohnehin werde der Fraktionsvorstand in einem Jahr neu gewählt.

Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuell