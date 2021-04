nd.DerTag / nd.DieWoche

Linkenpolitiker André Hahn für Lockerungen beim Infektionsschutzgesetz für den Breitensport

Berlin (ots)

Hinsichtlich einer Lockerung der Corona-Auflagen für den Breitensport hofft Linkenpolitiker André Hahn auf eine fraktionsübergreifende Initiative des Sportausschusses für die Änderung des Infektionsschutzgesetzes in der kommenden Woche. "Am Montagvormittag findet eine digitale Sondersitzung des Sportausschusses zum Infektionsschutzgesetz statt", sagte der sächsische Bundestagsabgeordnete der Fraktion Die Linke gegenüber der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "ndDie Woche" (Ausgabe 17. April 2021). "Eventuell lässt sich ja ein Beschluss herbeiführen, vielleicht sogar fraktionsübergreifend? An uns soll das nicht scheitern."

Wenn alles gut laufe, könne der für das Infektionsschutzgesetz federführende Gesundheitsausschuss einen Änderungsantrag annehmen, "um nicht nur den Profi-, sondern auch den Schul- und Breitensport zumindest im Freien wieder zu ermöglichen". Vernünftige Hygienekonzepte dafür lägen seit Langem vor. "Ich kann niemandem erklären, warum Kinder nicht auf einem großen Sportplatz laufen, gemeinsam in kleinen Gruppen Fußball trainieren oder Leichtathletik betreiben können", so Hahn.

Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuell